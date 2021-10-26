“Sudan Başbakanı nerede?” sorusu 25 Ekim günü gerçekleşen darbenin ardından sıklıkla soruluyordu. Darbenin ardından ülkede sıkı yönetim ilan edilirken, ülkenin pek çok yerinde elektrik ve internet hatları kesildi. Siyasetçiler halka sokağa çıkmamaları yönünde çağrı yaptı. Peki, Sudan Başbakanı nerede? Sudan Başbakanı Hamduk bulundu mu? İşte yanıtı…

SUDAN’DA DARBE

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Ordu lideri Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söyledi.

Burhan, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak, devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." ifadelerini kullandı.

SUDAN BAŞBAKANI HAMDUK NEREDE, BULUNDU MU?

Enformasyon Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mehdi, Afrika, Arap ülkeleri ve Batı'daki mevkidaşlarına Sudan'daki son gelişmeler hakkında mesaj gönderdi.

Mehdi, dışişleri bakanlarını "meşru" Başbakan Hamduk ve kabine üyelerinin gözaltına alınıp bilinmeyen bir yere götürüldüğü konusunda bilgilendirdi.

"Askeri darbeyi" kınayan Sudan Dışişleri Bakanı, anayasaya aykırı beyanlara boyun eğmeyeceklerini ve her türlü sivil direniş yöntemini uygulayacaklarını vurguladı.

DARBECİ GENERAL 'BENİM EVİMDE' DEDİ

Sudan'ın darbeci generali Abdel Fattah al-Burhan, yaptığı açıklamada, devrik Başbakan Abdalla Hamduk'u kendi evinde tuttuğunu açıkladı.

Hartum'da düzenlediği basın toplantısında Hamduk'un 'kendi güvenliği için' gözetim altında tutulduğunu söyledi.