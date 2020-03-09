Dünya Sudan Başbakanına bomba yüklü araçla saldırı

Sudan Başbakanına bomba yüklü araçla saldırı

Dünya

Sudan Başbakanına bomba yüklü araçla saldırı

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, başkent Hartum'da konvoyuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu

09 Mart 2020, Pazartesi 13:02 Son Güncelleme:
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Sudan'da, Başbakan Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırıda bulunuldu. Hamduk saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Sudan yerel medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin başkenti Hartum'da Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un da bulunduğu konvoya bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırı sonrası meydana gelen patlamada 1 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca, yerel medya başbakanın olaydan yara almadan kurtulduğunu yazdı.

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