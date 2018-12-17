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Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir Şam’da Esad’la görüştü

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in Şam’a düzenlediği kısa bir ziyarette Suriye rejimi lideri Beşşar Esad’la görüştüğü bildirildi

17 Aralık 2018, Pazartesi 07:32 Son Güncelleme:
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Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir Şam’da Esad’la görüştü

Sudan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beşir, Şam ziyaretinde Esad’la bir araya geldi. Sudan Cumhurbaşkanlığından basına yapılan davette Beşir’in kısa bir yurt dışı ziyaretinden ülkeye dönüşünün ardından önemli açıklamaların yapılacağı belirtildi. Esad rejiminin haber ajansı SANA da Beşir’in Şam’a çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu. SANA, ziyarete ilişkin fotograflar da paylaştı. (AA)


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