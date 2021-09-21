Dünya Sudan'da başarısız darbe girişimi

Sudan'da başarısız darbe girişimi

Dünya

Sudan'da başarısız darbe girişimi

Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'da bir grup askerin darbe girişiminde bulunduğu ve başarısız olduğunu duyurdu.

21 Eylül 2021, Salı 10:14 Son Güncelleme:
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Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Öte yandan, darbe girişiminde bulunan 40 subayın gözaltına alındığı açıklandı.

AA

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