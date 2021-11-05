Türkiye Sulama kanalına düşen Sevgi Uçer'den kötü haber geldi!

Sulama kanalına düşen Sevgi Uçer'den kötü haber geldi!

Türkiye

Sulama kanalına düşen Sevgi Uçer'den kötü haber geldi!

Denizli'de bahçesini sulamak için sulama kanalından dalgıç pompa ile su çekmek isterken suya düşen Sevgi Uçer'den kötü haber geldi. Kanalda yaklaşık 5 kilometre sürüklenen Uçer'in cesedini, eşi Fikret Uçer (65) buldu.

05 Kasım 2021, Cuma 16:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Akhan Mahallesi 129 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Sevgi Uçer, evinin önündeki bahçesini sulamak amacıyla DSİ'nin sulama kanalı üzerinde bulunan dalgıç pompanın yanına gitti. Pompayı çalıştırmak isteyen Sevgi Uçer, üzerine bastığı tahtanın kayması sonucu dengesini kaybedip, kanala düştü. İki çocuk annesi Uçer, kanaldaki suyun debisinin yüksek olması nedeniyle sürüklenerek gözden kayboldu. Eşinin kanala düştüğünü fark eden Fikret Uçer, 112'yi Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Ardından da çocuklarıyla birlikte kanal boyunca arama yaptı. Sevgi Uçer, eşi tarafından yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Goncalı Mahallesi'nde suda sürüklenirken bulundu. Uçer, eşini sopa yardımıyla kıyıya çekip, kanaldan çıkardı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibi, Sevgi Uçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Uçer'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Uçer'in cesedi götürülürken yakınları gözyaşı döktü. Polis ekipleri Sevgi Uçer'in düştüğü evinin önündeki kanalda da inceleme yaptı. İtfaiye ekibi de Uçer'in üzerine basarak kaydığı tahta parçasını kanaldan çıkardı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yer ile yeksan
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bıçaklı saldırıda öldürülen İlknur, o sırada kardeşiyle konuşuyormuş