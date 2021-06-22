Türkiye Sulama kanalına düşmüştü! 'Beni kurtarın' diye bağırmış

Sulama kanalına düşmüştü! 'Beni kurtarın' diye bağırmış

Türkiye

Sulama kanalına düşmüştü! 'Beni kurtarın' diye bağırmış

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan 8 yaşındaki Berat Coşan Göl'ün akıntıya kapılırken kıyıdaki arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırdığı belirtildi.

22 Haziran 2021, Salı 12:40 Son Güncelleme:
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Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Berat Coşan Göl, arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarına gitti. İddiaya göre sıcak havada serinlemek isteyen Göl, suya atladı. Kısa sürede akıntıya kapılan Göl, arkadaşlarına 'Beni kurtarın' diye bağırarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve su altı polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin arama çalışması sonucu gece saatlerinde Göl'ün, suya girdiği yerden 200 metre ileride cesedi bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Can ÇELİK/ ADANA (DHA)

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