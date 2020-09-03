Magazin Sular ısındı! İvana Sert, yeni sevgilisi ile Çeşme'de

Sular ısındı! İvana Sert, yeni sevgilisi ile Çeşme'de

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Sular ısındı! İvana Sert, yeni sevgilisi ile Çeşme'de

İvana Sert ve sevgilisi Sezer Dermenci, meraklı bakışlara aldırmadan sarmaş dolaş yüzdü. Deniz BOY / POSTA

03 Eylül 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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İvana Sert, Tarhan Telli’den Aralık 2019’da ayrılmış, temmuzda Urla’daki butik otel Ayşe Hanım Konağı’nın sahibi 1 yıllık arkadaşı Sezer Dermenci ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen hafta annesi Nada Smiljkovic’i sevgilisi ile tanıştıran İvana şimdi Çeşme’de. Önceki gün Sezer Dermenci ile Rege a Luxury Collection Resort’un plajındaydılar. 

Aşkını gösterdi

İkili bir süre güneşlendikten sonra sıcaktan bunalıp kendilerini serin sulara bıraktı. Sarmaş dolaş, dudak dudağa yeni bir yüzme stili geliştirdiler. Sevgililer meraklı bakışlara hiç aldırmadı. İvana Sert kısa süre önce “Karşı cinste sizi en çok ne etkiler?” sorusuna “Sevgisini, aşkını göstermesi etkiler. Yalancı, bencil ve egolu erkeklerden nefret ederim” demişti.


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