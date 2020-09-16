Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası kapsamında, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 62 adet "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Müracaat etmek isteyen adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden çevrimiçi (online) olarak 16.09.2020-21.09.2020 tarihlerinde müracaat edebileceklerdir" denildi.

İlana göre Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri'nde istihdam edilecek personeller için başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak şartı aranıyor.

Öğrenim şartı olarak ise, ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı veya Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından, Hasta ve Yaşlı Bakımı veya Hasta ve Yaşlı Bakım ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği Dallarından birinden mezun olmak şartı koşuldu.

ADayların başvurmasının ardından kura çekimi yapılacak. İlana başvurular 21 Eylül 2020 tarihinde sona erecek. Özel ve genel şartlar ile istenen belgeler ise ilan sayfasında detaylıca belirtildi.







