Türkiye Süleyman Soylu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Süleyman Soylu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

Süleyman Soylu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin’in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 19:08 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: "Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, İHA, J-SİHA ve ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

AA

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