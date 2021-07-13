Türkiye Süleyman Soylu duyurdu! 'Nüfus'ta yeni dönem! Soyağacınızı tek tıkla öğrenebileceksiniz

Süleyman Soylu duyurdu! 'Nüfus'ta yeni dönem! Soyağacınızı tek tıkla öğrenebileceksiniz

Türkiye

Süleyman Soylu duyurdu! 'Nüfus'ta yeni dönem! Soyağacınızı tek tıkla öğrenebileceksiniz

Kurban Bayramı'ndan sonra nüfus işlemlerinde yeni uygulama başlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yeni hediyemiz' diyerek 'Tek tıkla soyağacı' uygulamasını duyurdu.

13 Temmuz 2021, Salı 13:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra nüfus işlemleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Bakan Soylu, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başatılacağını açıkladı.

Twitter hesabından son dakika gelişmesini duyuran Bakan Soylu, ''Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı... Kütüphanenize yeni hediyemiz...'' ifadelerine yer verdi.


E-DEVLET'TEKİ SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİ

Bir süre önce E-devlet üzerinden alt üst soyağacı sorgulama sistemi hizmete girmişti. Akrabalık bağlarının nerelere kadar gittiği tek tıkla görüntülenmişti. En fazla 1800'lü yılların başına kadar bilgi veren E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi görmüştü.

YENİ NÜFUS ŞEFLİĞİ

Bu arada Nüfus idarelerinde yeni işlemciler 3 aya kadar hizmete girecek. Bakan Soylu, bu gelişmeyi de ''Sizi, Yeni Nüfus Şefliği ile tanıştırayım. Modern Nüfus İdarelerinde yeni işlemcilerimiz 3 aya hazır inşallah. Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor...'' diyerek paylaştı.

Yeni Nüfus Şefliği ile şu işlemler yapılabilecek:

7/24 güvenli alanlarda, personel desteği olmadan T.C. Kimlik Kartı şifre işlemleri,

e-İmza yüklenmesi,

Adres beyanı,

Kimlik Kartı'na sürücü belgesi yükleme,

Randevu işlemleri,

15 yaş altı çocukların T.C. Kimlik Kartı başvuru işlemleri,

Sistemde güncel fotoğrafı bulunanların kendi kimlik kartlarının yenilemesi işlemleri

İlgili Haberler
Delta varyantı alarmı! Aşı zorunlu olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Irkçılar coştu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Nüfusçular...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Adalar'ın bitmeyen dertleri…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Tam zamanı
Rauf Tamer
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zaman aşımına 2 gün kala 3 kişi gözaltına alındı! Üsküdar'da sır cinayet