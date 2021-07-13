İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'ndan sonra nüfus işlemleriyle ilgili yeni bir uygulamanın hayata geçeceğini duyurdu. Bakan Soylu, 'tek tıkla soyağacı' uygulamasının başatılacağını açıkladı.

Twitter hesabından son dakika gelişmesini duyuran Bakan Soylu, ''Nüfus'ta yeni bir işleme, bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek tıkla soyağacı... Kütüphanenize yeni hediyemiz...'' ifadelerine yer verdi.





E-DEVLET'TEKİ SOYAĞACI SORGULAMA HİZMETİ

Bir süre önce E-devlet üzerinden alt üst soyağacı sorgulama sistemi hizmete girmişti. Akrabalık bağlarının nerelere kadar gittiği tek tıkla görüntülenmişti. En fazla 1800'lü yılların başına kadar bilgi veren E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti büyük ilgi görmüştü.

YENİ NÜFUS ŞEFLİĞİ

Bu arada Nüfus idarelerinde yeni işlemciler 3 aya kadar hizmete girecek. Bakan Soylu, bu gelişmeyi de ''Sizi, Yeni Nüfus Şefliği ile tanıştırayım. Modern Nüfus İdarelerinde yeni işlemcilerimiz 3 aya hazır inşallah. Nüfus'ta işler, her gün daha da kolaylaşıyor...'' diyerek paylaştı.

Yeni Nüfus Şefliği ile şu işlemler yapılabilecek:

7/24 güvenli alanlarda, personel desteği olmadan T.C. Kimlik Kartı şifre işlemleri,

e-İmza yüklenmesi,

Adres beyanı,

Kimlik Kartı'na sürücü belgesi yükleme,

Randevu işlemleri,

15 yaş altı çocukların T.C. Kimlik Kartı başvuru işlemleri,

Sistemde güncel fotoğrafı bulunanların kendi kimlik kartlarının yenilemesi işlemleri







