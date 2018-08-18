Süleyman Soylu trafik denetimine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı.