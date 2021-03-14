Türkiye Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi

Türkiye

Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesi camiye getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.

14 Mart 2021, Pazar 13:32 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti. Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi. Süleyman Soylu'da törenin düzenleneceği camiye geldi. Burada kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verilecek.



Burçak BOZKUŞ - Osman BAKIR / DHA

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