Türkiye Sultangazi'de, corona nedeniyle yasak olmasına rağmen boş arazide tıraş yaptılar

Sultangazi'de, corona nedeniyle yasak olmasına rağmen boş arazide tıraş yaptılar

Türkiye

Sultangazi'de, corona nedeniyle yasak olmasına rağmen boş arazide tıraş yaptılar

Corona virüs önlemleri nedeniyle kuaför, berber ve spor salonları kapatılmıştı. İstanbul Sultangazi'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı.

17 Nisan 2020, Cuma 12:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.

Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

İlgili Haberler
Corona virüsü yenen Melek Yıldırım: Babamı aradım "Eve gelme" dedi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Fatih, gemileri Haliç’e nasıl indirdi?
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
'Önümüzdeki 1-2 hafta' diye bir şey yok, dağılalım!
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
ABD’nin yerini Çin mi alacak?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gıda kolileri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılıyor