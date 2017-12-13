Sulu diş halkaları rahatlama hissi veriyor
Bebeklerin büyüme evresindeki her anları özeldir ama bazı dönemler vardır ki hem onlar için hem de anneleri için biraz daha hassas geçer. Özellikle diş çıkarma dönemleri sıkıntılı geçen bebekler için tasarlanan sulu diş halkaları, bebeklerin ağrı ve kaşınmalarını hafifleterek, onların rahatlamasını sağlıyor
Bebeklerin belki de en hassas oldukları dönemler arasında yer alan diş çıkarma dönemlerinde diş kaşınması veya ağrısı nedeni ile bir nesne çiğneme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle de başta elleri olmak üzere gördükleri her şeyi ağızlarına almaya çalışırlar. Wee Baby, bebeklerin bu hassas dönemleri için tasarladığı diş halkaları ile bebeklerin diş çıkarma evresini rahat atlatmasını sağlıyor.
Canlı renkleri ve eğlenceli tasarımlarıyla sulu diş halkaları, bebeğinizin diş etine masaj yaparak rahatlamasına yardımcı oluyor. Dokunma ve kavrama yeteneklerini de geliştirmesini sağlayan diş halkasını buzdolabında soğutarak bebeğinizin rahatlatma etkisini artırabilirsiniz.
Eğlenceli tasarımı kavrama yeteneğini geliştiriyor
Canlı renkleri ve eğlenceli tasarımlarıyla sulu diş halkaları, bebeğinizin diş etine masaj yaparak rahatlamasına yardımcı oluyor. Dokunma ve kavrama yeteneklerini de geliştirmesini sağlayan diş halkasını buzdolabında soğutarak bebeğinizin rahatlatma etkisini artırabilirsiniz.