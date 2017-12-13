Sulu diş halkaları rahatlama hissi veriyor



Eğlenceli tasarımı kavrama yeteneğini geliştiriyor

Bebeklerin belki de en hassas oldukları dönemler arasında yer alan diş çıkarma dönemlerinde diş kaşınması veya ağrısı nedeni ile bir nesne çiğneme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle de başta elleri olmak üzere gördükleri her şeyi ağızlarına almaya çalışırlar., bebeklerin bu hassas dönemleri için tasarladığı diş halkaları ile bebeklerin diş çıkarma evresini rahat atlatmasını sağlıyor.Canlı renkleri ve eğlenceli tasarımlarıyla sulu diş halkaları, bebeğinizin diş etine masaj yaparak rahatlamasına yardımcı oluyor.yeteneklerini de geliştirmesini sağlayan diş halkasını buzdolabında soğutarak bebeğinizin rahatlatma etkisini artırabilirsiniz.