Sümela zamanı

Türkiye’nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından olan Trabzon’un Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı’nda, 22 Eylül 2015’te başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Patika yollarda duvar yapıldı, döşemeleri ve merdivenleri ahşapla kaplandı, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeyler temizlendi. Dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları da tamamlandı.

CUMARTESİ ZİYARETE AÇILACAK

Sümela Manastırı’nın 4 yıl süren restorasyonun ardından birinci avluya kadarki ilk kısmı cumartesi günü ziyarete açılacak. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da katılacak. İkinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından Manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

300 metre yükseklikte kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı’nın kuruluşu 13’üncü yüzyıla uzanıyor. Tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.