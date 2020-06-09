Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sünger kek tarifi oldukça pratik. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için sünger kek tarifi arıyor ya da sünger kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Sünger kek tarifi: Sünger kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Sünger kek tarifi

Sünger kek malzemeleri

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı süt (sosa ilave edilecek)

3 kaşık kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Sünger kek yapılışı

Yumurta ve şekeri mikserde 3-4 dakika çırpın. Sıvı yağ, süt ve kakaoyu ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız sostan 1,5 su bardağı ayırın. Kalan sosa un, kabartma tozu ve vanilya ekleyerek karıştırın. Tavayı yağlayın ve un serpin. Kek harcını tavaya dökün. Orta gözlü ocağa alüminyum folyoyu birkaç kat katlayarak koyun. Tavanın kapağını kapatın. Kapakta delik varsa onu da kapatın. Yaklaşık yarım saat kadar pişirin. Kürdanla kontrol edin. Kalan sosa 1 su bardağı süt ekleyip kaynatın. Kek piştikten sonra ters çevirerek ılıtın. Sosu dökerek servis yapın.



