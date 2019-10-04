Sünnet düğünündeki tartışma yaratan dansa soruşturma

Sosyal medyada, bir sünnet düğününde çocuğun önünde skandal bir şekilde dans edilmesi, büyük tepkiye neden olmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Görüntüleri değerlendiren ekipler, İzmir’in Menderes ilçesindeki bir köyde yaşandığını belirledi. Yapılan araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K ve amcası H.K. ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girdi

Savcılık olayla ilgili 'cinsel taciz', 'aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de çocuğu koruma adına olaya müdahil olacağı öğrenildi.

Aile fertlerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.



