Sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası Güngör Abdullah Dağıstanlı yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetti.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1994 Sokak üzerindeki bir sitenin giriş kat dairesinde yaşayan Dağıstanlı'dan bir süredir haber alamayan yakınları eve geldiklerinde kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polis ekiplerine bildirdi.

Site yöneticisi ile daireye giren polis ekipleri Dağıstanlı’nın banyoda hareketsiz bir şekilde yattığını ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Dağıstanlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA



