Yapılışı basit supangle tarifi
Lezzetine doyum olmayan yapılışı da bir o kadar pratik olan supangle tarifi en çok sevilen tatlılar arasında yerini alıyor. Sevdiklerinize hazırlamak için supangle tarifi arıyor ya da supangle nasıl yapılır mera mı ediyorsunuz? Supangle tarifi için "Supangle tarifi, supangle nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
24 Temmuz 2020, Cuma 12:24 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de lezzetli olan supangle tarifi ile misafirlerinize enfes sunumlar yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için supangle tarifi arıyor ya da supangle nasıl yapılır mera mı ediyorsunuz? Supangle tarifi için "Supangle tarifi, supangle nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Supangle tarifi
Supangle malzemeleri
- 1 kg süt
- 250 gram toz şeker
- 2 çorba kaşığı dolusu kakao
- 40 gram çikolata rendesi
- 3 çorba kaşığı mısır nişastası
- 20 gram yani 1 çorba kaşığı margarin veya tereyağı
Sütün içine soğuk haldeyken şekeri katın ve sütü kaynatın. İçine 2 çorba kaşığı kakao katın. Ancak topaklanmaması için kakaoyu çay süzgecinden eleyerek süte ilave edin. Sütün kaymaklanmaması için de bir yandan karıştırırken daha önce rendelenmiş çikolatayı ve margarini ilave edin. Son olarak erimiş çikolatalı karışıma, bir kahve fincanı soğuk sütte eritilmiş 3 çorba kaşığı mısır nişastası ekleyin. Nişasta katılmış karışım, bir müddet daha kaynatılırsa kafi miktarda koyulaşır. Piştikten sonra ılımaya bırakın. Ilımış supangle'yi kaselere dökün ve buzdolabına koyun.