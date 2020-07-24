Yapılışı basit supangle tarifi

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Supangle tarifi

Supangle malzemeleri

1 kg süt

250 gram toz şeker

2 çorba kaşığı dolusu kakao

40 gram çikolata rendesi

3 çorba kaşığı mısır nişastası

20 gram yani 1 çorba kaşığı margarin veya tereyağı

Supangle yapılışı

Sütün içine soğuk haldeyken şekeri katın ve sütü kaynatın. İçine 2 çorba kaşığı kakao katın. Ancak topaklanmaması için kakaoyu çay süzgecinden eleyerek süte ilave edin. Sütün kaymaklanmaması için de bir yandan karıştırırken daha önce rendelenmiş çikolatayı ve margarini ilave edin. Son olarak erimiş çikolatalı karışıma, bir kahve fincanı soğuk sütte eritilmiş 3 çorba kaşığı mısır nişastası ekleyin. Nişasta katılmış karışım, bir müddet daha kaynatılırsa kafi miktarda koyulaşır. Piştikten sonra ılımaya bırakın. Ilımış supangle'yi kaselere dökün ve buzdolabına koyun.



