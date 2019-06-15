2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa 2019’un tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

GALATASARAY AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019’un Ankara Eryaman Stadı’nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi. Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor’un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.