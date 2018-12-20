Süper Loto çekildi (20 Aralık 2018 Süper Loto sonuçları)

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 977 bin 829 lira 12 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi, 7 bin 258 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 460 kişi 148 lira 95’er kuruş, 3 bilen 65 bin 494 kişi, 13 lira 55’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 881 bin 898 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 359 bin 900 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 760 bin 363 lira 91 kuruş kamuya aktarıldı.

ANKARA (AA)