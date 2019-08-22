Süper Loto çekildi! (22 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları)
Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 17, 36, 37, 53 ve 54 olarak belirlendi.
Süper Loto’nun 618. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 36 milyon 524 bin 373 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45’er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30’ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5’er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul’un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi. Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.
AA