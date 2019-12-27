Süper Loto çekiliş sonuçları (26 Aralık Süper Loto kazandıran numaralar)
Süper Loto oyununun 636. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 31, 37, 43, 51 ve 53 olarak belirlendi.
Süper Loto’nun 636. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 10 bin 648 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 2 bin 859 kişi 194 lira 60’ar kuruş, 3 bilen 60 bin 872 kişi 15 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Erzurum’un Palandöken ilçesinden yatırdığı bildirildi.
ANKARA (AA)