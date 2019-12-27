Süper Loto’nun 636. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 371 bin 324 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 10 bin 648 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 2 bin 859 kişi 194 lira 60’ar kuruş, 3 bilen 60 bin 872 kişi 15 lira 35’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Erzurum’un Palandöken ilçesinden yatırdığı bildirildi.

ANKARA (AA)