Süper Loto çekiliş sonuçları (31 Ekim Süper Loto kazandıran numaralar)
Süper Loto oyununun 628’inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 22, 24, 28, 34 ve 46 olarak belirlendi
Süper Loto oyununun 628’inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20’şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80’er , 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90’ar kuruş ikramiye kazandı.
ANKARA (AA)