Süper Loto sonuçları (14 Şubat 2019 Süper Loto sonuçları)

Bu hafta gerçekleşen çekilişle birlikte Süper Loto tam 10. kez devretti ve büyük ikramiye tutarı 19 milyona ulaştı.

19 MİLYON LİRA DEVRETTİ

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 591’inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 26, 28, 32, 34 ve 40 olarak belirlendi.

Süper Loto’nun 591’inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 11 bin 975 lira 70’er kuruş, 4 bilen 5 bin 414 kişi 170 lira 65’er kuruş, 3 bilen 104 bin 654 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 387 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

ANKARA (AA)