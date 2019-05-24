Süper Loto sonuçları: Bir devir daha!

Perşembe günleri zengin olma hayali ile on binlerce kişi Süper Loto oynuyor. Dün Süper Loto'nun 605. hafta çekiliş gerçekleşti. 23 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye 5. kez devretti ve 12 milyon 231 bin 864 lira 94 kuruş ikramiyenin 15 milyona çıkması bekleniyor.

605. hafta çekilişinde Süper Loto'da kazandıran numaralar: 10-27-31-34-36-47

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 19 bin 514 lira 45’er kuruş, 4 bilen 3 bin 779 kişi 190 lira 35’er kuruş, 3 bilen 80 bin 762 kişi 15 lira 5’er kuruş ikramiye kazandı.