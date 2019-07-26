Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiye 20 milyona yaklaşıyor

Perşembe günleri milyonlar kazanma hayali ile oynanan Süper Loto'nun sonuçları açıklandı. Bu hafta yine 6 bilen çıkmazken 16 milyon 624 bin 727 lira 82 kuruş gelecek haftaya devretti. 7. haftada Süper Loto'da büyük ikramiyenin 20 milyonu bulması bekleniyor.

Süper Loto'nun 25 Temmuz tarihli çekilişinde düşen numaralar şöyle: 28-31-32-37-44-51

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 12 bin 938’er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198’er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55’er kuruş ikramiye kazandı.