Süper Loto sonuçları: Devirde 3. hafta....

Süper Loto sonuçları açıklandı. Bu hafta yine Süper Loto'da 6 şanslı numarayı bilen çıkmadı. 6 milyon 728 bin 938 lira 96 kuruş bir sonraki haftaya devretti. 5 bilenler ise 62 kişiydi ve 8 bin 778 lira 35 kuruş kazandı. İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar...

10 Mayıs 2019, Cuma 10:56
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Süper Loto sonuçları: Devirde 3. hafta....

Dün Süper Loto'nun 603. hafta çekilişi gerçekleşti. 9 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçlarına göre 6 şanslı numarayı kimse bilemedi ve 3. devir yaşandı. 6 milyon 728 bin 938 lira 96 kuruş ise haftaya sahibini arayacak. 62 kişi ise 5 bilirken 8 bin 778 lira 35'un sahibi oldular.

603. hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar: 02-22-25-27-35-44

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 8 bin 778 lira 35’er kuruş, 4 bilen 3 bin 438 kişi 172’şer lira, 3 bilen 69 bin 872 kişi 14 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 131 bin 269 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 501 bin 12 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 839 bin 744 lira 19 kuruş kamuya aktarıldı.

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