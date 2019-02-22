Süper Loto sonuçları... Milyonlarca lira yine devretti!
Süper Loto 10 haftadır devrediyordu ve 19 milyonluk servete sahip olma hayali kuranlar bu hafta en çok kazandıran şans oyununu oynadılar. Fakat dünkü sonuçlara göre Süper Loto yine devretti. Haftaya büyük ikramiyenin 25 milyon lirayı bulması bekleniyor.
Süper Loto 13 Aralık 2018'den bu yana devrediyor. Dünkü sonuçlara göre Süper Loto yine devretti ve 22 Milyon 804 bin 853 lira 64 kuruş gelecek haftaya kaldı. 5 bilenler ise 9 bin 878 lira 70 kuruş kazandı.
Süper Loto'nun 592. haftasında 02-06-15-19-22-50 numaraları geldi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 99 kişi 9 bin 878 lira, 4 bilen 5 bin 577 kişi 188 lira 75’er kuruş, 3 bilen 116 bin 838 kişi 15 lira 50’şer kuruş ikramiye kazandı.