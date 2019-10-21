Süper Loto talihlisi parasını aldı

Süper Loto’nun 17 Ekim’de yapılan 626’ncı hafta çekilişinde 6 bilen talihli Burdur’un Bucak ilçesinden çıktı.

Süper Loto çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi, Milli Piyango İdaresi’ne başvurarak parayı teslim aldı.

Talihlinin kim olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

Bazı ilçe sakinleri milyonerin parayla yatırım yapmasını önerirken bazıları da kendilerine çıkmış olsaydı neler yapacaklarını anlattı.





2014 yılında da çıkmıştı

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal, Süper Loto’nun 2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişinin Bucak’tan çıktığını, 1 milyon 400 bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olduğunu söyledi.

İkramiyenin hayırlı olmasını dileyen İnal, "Umarım hayırlı bir işte kullanır" dedi.

İkramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu.



