Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto oyunu aynı zamanda Milli Piyango Online üzerinden de oynanabiliyor. Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 18 milyon TL devretmişti.

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Süper Loto'da heyecan bu akşam yapılan 19. hafta çekilişi ile devam ediyor. Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21:30'da belli olacak.





Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.