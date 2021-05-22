Sisal Şans tarafından Ağustos 2021’den beri yapılan Süper Loto çekilişlerinde tam 5 kez büyük ikramiye dağıtıldı. Süper Loto’da 6 numarayı doğru bilen 5 ayrı oyunsever tek başına büyük ikramiyenin sahibi oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilen Süper Loto’da 5 büyük ikramiyenin dördü Perşembe biri de Pazar akşamı yapılan çekilişlerde sahibini buldu. 7 Şubat çekilişinde İstanbul Eyüpsultan’daki Oylum Gişesi’nden oynanan kupon 42 Milyon 286 bin 938 lira ikramiye ile sayısal şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi oldu.

Çekiliş Tarihi Kazandıran Toplar Satıldığı Yer Büyük İkramiye

27 Ağustos 2020 Perşembe 6, 10, 31, 43, 52, 59 Muratlı, Tekirdağ 32 Milyon 364 Bin 752 Lira

5 Kasım 2020 Perşembe 10, 23, 39, 40, 54, 56 Konak, İzmir 36 Milyon 555 Bin 353 Lira

7 Şubat 2021 Pazar 18, 26, 38, 53, 57, 59 Eyüpsultan, İstanbul 42 Milyon 286 Bin 938 Lira

4 Mart 2021 Perşembe 14, 19, 23, 29, 39, 59 Üsküdar, İstanbul 17 Milyon 160 Bin 150 Lira

15 Nisan 2021 Perşembe 4, 9, 37, 43, 45, 54 Gaziemir, İzmir 19 Milyon 944 Bin 580 Lira

İSTANBUL VE İZMİR'İN ŞANSI

Süper Loto’da büyük ikramiyelerin şehirlere göre dağılımında İstanbul ve İzmir öne çıktı. İstanbul’da Üsküdar ve Eyüpsultan İzmir’den ise Konak ve Gaziemir şanslı ilçeler oldu. Ayrıca Tekirdağ Muratlı da bir kez Süper Loto’da büyük ikramiye ile oyunseverlerin yüzünü güldürdü.