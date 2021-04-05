Bilim & Teknoloji Super Mario tarihin en pahalı oyunu oldu

Super Mario tarihin en pahalı oyunu oldu

Bilim & Teknoloji

Super Mario tarihin en pahalı oyunu oldu

Super Mario oyununun 1986 yılında satın alınan ve unutulan bir kopyası, açık artırmada 660 bin dolara satıldı.

05 Nisan 2021, Pazartesi 10:10 Son Güncelleme:
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Super Mario, tarihin en pahalı oyunu oldu. Oyunun 1986 yılında satın alınan bir kopyası, 660 bin dolar fiyatla alıcı buldu. Oyunun 1985 yılında piyasaya sürüldüğünü de belirtelim.

Önceki dünya rekoru da bir başka Super Mario oyununa aitti ve geçtiğimiz yaz 114 bin dolara satılmıştı.

Associated Press'e göre oyunun ilginç bir hikayesi var. Super Mario kartuşu aslında bir Noel hediyesi olarak satın alındı ancak çekmecede unutuldu. 1986'dan günümüze kadar orada yatan oyun böylece orijinal ambalajı dahi açılmadan yeni sahibine geçti. Oyunu ilk satın alan kişinin ise kartuşu, 2021 yılının başlarında tesadüfen bulduğu belirtildi.

 

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