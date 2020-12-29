İngiltere'de 43 yaşındaki polis memuru Andy Pope, 2012 yılından beri toplamda 2 bin şüpheliyi teşhis etti. Bunu yapmasını sağlayan şey ise, Andy'nin en küçük ayrıntılarıyla hatırlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip "süper tanıyıcı" olması. Andy, süper hafızası sayesinde suçluların mimik ve jestlerini unutmuyor, maske bile taksalar onları teşhis edebiliyor. Andy'nin rekorlarından biri de bir gün içinde 17 şüpheliyi teşhis etmesiydi. Üstelik bunlardan birini trafik ışıklarında beklerken görmüştü. Peki Andy bunu nasıl yapıyor? Birçok insan, "süper tanıyıcılar" hakkında pek fazla bilgi sahibi değil.

Süper tanıyıcı nedir? Özellikleri nelerdir?

Süper tanıyıcı terimi ilk olarak 2009 yılında Harvard Üniversitesi tarafından normal bir insandan daha iyi yüz tanıma yeteneğine sahip olan insanlar için kullanıldı. Süper tanıyıcılar, sadece bir kez görmüş olsalar bile binlerce yüzü ezberleyebilir ve hatırlayabilirler.

Gördükleri yüzlerin yüzde 80'ini hatırlayan insanların sayısının yüzde 1 ya da 2 kadar olduğu tahmin ediliyor.

Süper tanıyıcı yeteneği, İngiliz İstihbarat Topluluğu (British İntelligence Community) tarafından tanınan bir yetenek. 2015 yılında İngiliz polisi bu yetenekteki insanlardan oluşan resmi bir ekip kurdu.

Süper tanıyıcıların, yüzleri tanıma konusunda inanılmaz yetenekleri var. Onlarca yıldır görmedikleri, dış görünüşü büyük ölçüde değişmiş ve sadece bir anlık gördükleri insanları bile hatırlıyorlar.

Süper tanıyıcılar, polis kameralarına yakalanan yüzlerin teşhisinde, kimlik belgelerinin karşılaştırılmasında, aranan ve kayıp kişilerin kalabalık içinde taranmasına yardımcı olabiliyorlar.

Seyahat eden kişilerin sahte kimlik kullanıp kullanmadıklarını bile teşhis edebilirler.

Son zamanların popüler yüz tanıma testleri, ünlülerin henüz meşhur olmadan önce çekilen fotoğraflarını tanıma becerilerini değerlendiriyor.

Popüler testler, katılımcıların ünlülerin ünlü olmadan çok önce çekilmiş fotoğraflarını tanıma becerilerini değerlendirir.









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