Süper üçlü: Sibel Can, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen cumartesi Dolmabahçe Sarayı’nda verdiği iftar davetine sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Davetliler arasında Sibel Can, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses de vardı. Can ve Tatlıses aynı masada, yan yana oturdu. Bir ara iki sanatçının yanına giden Avşar, onlarla bir süre sohbet etti.