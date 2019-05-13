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Şüphe üzerine durdurulan araçtan 30 bin liralık tabanca çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin şüpheli araçlarda yaptığı aramalarda 4 adet tabanca ele geçirildi. Silahlardan birinin değerinin 30 bin lira olduğu öğrenildi

13 Mayıs 2019, Pazartesi 23:46
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan 30 bin liralık tabanca çıktı

İnegöl’de polis ekipleri tarafından araçlar üzerinde yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobillerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SİLAHLARA EL KONULDU

Ele geçirilen silahlardan Zig Sauer marka tabancanın değerinin 30 bin lira olduğu öğrenilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5’ine ruhsatsız silah kullanma suçundan işlem yapılarak silahlara el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

İHA

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