Süpürge: 2 kadın ve 1 erkek... İğrenç fuhuş haberi!
Balıkesir Erdek'te “Süpürge” operasyonu düzenlendi. Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Balıkesir Erdek'te bazı apart pansiyon, motel ve otel sahiplerinin odalarını fuhuş için kullandırdığı istihbaratı üzerine polisler harekete geçti.
Erdek polisinin çalışmaları neticesinde, kirli aşk barınaklarına yönelik "Süpürge" operasyonu düzenlendi.
İĞRENÇ: ÇOCUK İSTİSMARI
Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, fuhuş için yer temini ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kadın, 1 erkek olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan Ö.A., ve N.Y. isimli zanlılar tutuksuz yargılanırken kendisine ait apart dairesini fuhşa tahsis eden S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.