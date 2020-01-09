Süreyya Yalçın Amerikalı başkan adayına yaprak sardı

Ozan Baran ve Süreyya Yalçın çifti Miami’deki 25 milyonluk malikanelerini Cory Booker için açtı. Süreyya Yalçın, 80 Amerikalı iş insanı ve siyasetçinin de katıldığı davete 1 haftada hazırlandı. İkramlar arasında bulunan 3 tencere dolusu yaprak sarmasını da elleriyle sardı.

'Başkan olduğumda bunu unutmayacağım'

Cory Booker beyaz güller hediye ettiği Süreyya Yalçın’a “Amerikan Başkanı olduğumda bu misafirperverliğinizi unutmayacağım” dedi.

Neler ikram edildi?

Enginar, su böreği, yaprak sarması, biber ve patlıcan dolması, çeşitli mezeler, baklava, su muhallebisi, kazan dibi, tavuk göğsü, Türk çayı ve kahvesi.





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