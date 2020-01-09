Süreyya Yalçın Amerikalı başkan adayına yaprak sardı
Amerika-Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran, 3 Kasım 2020’de yapılacak Amerikan başkanlık seçimlerinde Trump’ın rakipleri arasında bulunan başkan adayı Cory Booker’ın seçim kampanyasına destek verdi. Müge Dağıstanlı/ POSTA
Ozan Baran ve Süreyya Yalçın çifti Miami’deki 25 milyonluk malikanelerini Cory Booker için açtı. Süreyya Yalçın, 80 Amerikalı iş insanı ve siyasetçinin de katıldığı davete 1 haftada hazırlandı. İkramlar arasında bulunan 3 tencere dolusu yaprak sarmasını da elleriyle sardı.
'Başkan olduğumda bunu unutmayacağım'
Cory Booker beyaz güller hediye ettiği Süreyya Yalçın’a “Amerikan Başkanı olduğumda bu misafirperverliğinizi unutmayacağım” dedi.
Neler ikram edildi?
Enginar, su böreği, yaprak sarması, biber ve patlıcan dolması, çeşitli mezeler, baklava, su muhallebisi, kazan dibi, tavuk göğsü, Türk çayı ve kahvesi.
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