Süreyya Yalçın annesini mutluluktan ağlattı

Ülkü Hanım kızının gönderdiği first class uçak biletiyle Miami’ye uçtu. Kendisi için düzenlenen 15 kişilik yemeğe katıldı.

İddiaya göre; Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran evlerinde verdikleri partide Ülkü Hanım’ı hediyeye boğdu.

'TÜM GÖZYAŞLARIN MUTLULUKTAN AKSIN'

Süreyya Yalçın duygulanıp ağlayan annesine şöyle seslendi: “Bundan sonraki tüm gözyaşların mutluluktan aksın. Sana olan sevgim kelimelerle ifade edilemez.”





POSTA/Müge Dağıstanlı