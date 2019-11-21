Süreyya Yalçın etiketi görünce çıldırdı

Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın tasarımlarını çok beğendiği genç bir modacıdan 2-3 parça kıyafet almış. Elbiselerin fiyatı 500 ile 1000 TL arasında değiştiği için fiyatını da uygun bulmuş. 5-6 elbise daha sipariş etmiş. Ancak uyanık modacı, ucuz etiketleri söküp yerine 10-15 bin liralık etiketler koymuş.

Süreyya Yalçın modacıyı azarlamış

Süreyya Yalçın durumu hemen fark etmiş. Modacıyı fena halde azarlamış.

'Zengin olabiliriz, ama enayi değiliz'

Sosyetik ikoncan 3 yıl önce Bodrum- Türkbükü’nde 3 soda, bir kahveye 250 TL hesap isteyen işletmeciye şöyle tepki göstermişti: “Zengin olabiliriz, ama enayi değiliz.”

Neden bu kadar zayıf?

Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Süreyya Yalçın özel bir detoks ve diyet programıyla 2 ayda 15 kilo verdi. Hemen sonrasında anne olmak için tedaviye başladı.









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