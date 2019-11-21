Süreyya Yalçın etiketi görünce çıldırdı
Süreyya Yalçın elbise aldığı modacıdan fiyatı uygun bulunca birkaç elbise daha sipariş etmiş ancak modacı elbiselerin etiket fiyatlarını değiştirince çılgına dönmüş.
Sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın tasarımlarını çok beğendiği genç bir modacıdan 2-3 parça kıyafet almış. Elbiselerin fiyatı 500 ile 1000 TL arasında değiştiği için fiyatını da uygun bulmuş. 5-6 elbise daha sipariş etmiş. Ancak uyanık modacı, ucuz etiketleri söküp yerine 10-15 bin liralık etiketler koymuş.
Süreyya Yalçın modacıyı azarlamış
Süreyya Yalçın durumu hemen fark etmiş. Modacıyı fena halde azarlamış.
'Zengin olabiliriz, ama enayi değiliz'
Sosyetik ikoncan 3 yıl önce Bodrum- Türkbükü’nde 3 soda, bir kahveye 250 TL hesap isteyen işletmeciye şöyle tepki göstermişti: “Zengin olabiliriz, ama enayi değiliz.”
Neden bu kadar zayıf?
Aşırı zayıflığıyla dikkat çeken Süreyya Yalçın özel bir detoks ve diyet programıyla 2 ayda 15 kilo verdi. Hemen sonrasında anne olmak için tedaviye başladı.
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