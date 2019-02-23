Süreyya Yalçın ile Ozan Baran’ın başına talih kuşu kondu!

Başarılı iş insanı Ozan Baran'la evlendikten sonra ABD'de yaşamaya başlayan Süreyya Yalçın, geçen yıl merhum uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın Miami'deki malikanesini satın almıştı. Harap haldeki malikaneyi 10 milyon dolara satın alıp yeniden yaptıran ünlü çift, burada dillere destan partiler düzenledi. Şimdi ise ikilinin başına talih kuşu kondu.

BİR BUÇUK MİLYON LİRA KAZANACAKLAR

Merhum Pablo Escobar'ın hayatını sinema filmi yapacak olan oğlu Juan Pablo Escobar, bazı sahnelerin şimdilerde Süreyya Yalçın ile Ozan Baran'ın oturduğu malikanede çekilmesini istedi. 15 gün sürecek çekimler boyunca malikaneden uzak kalacak olan sosyetik çift, karşılığında ise 300 bin dolar yani yaklaşık 1 buçuk milyon lirayı cebine koyarak son derece karlı bir anlaşmaya da imza atmış olacak. (Takvim)