Süreyya Yalçın: Keşke şu an vatanımda olsaydım

Süreyya Yalçın iş insanı Ozan Baran ile Ocak 2016’da evlenip Amerika Miami’ye gelin gitmişti. Çift geçen yaz tatile geldikleri Türkiye’de aralık ayına kadar kalıp Amerika’ya dönmüştü. Yakın arkadaşı Sinem Yıldırım, Mag dergisi adına sosyetik güzelle röportaj yaptı. Süreyya Yalçın, “Çin’de ilk ölümler başladığında işin ciddiyetinin farkında değildim. Salgın tüm dünyaya yayılmaya başlayınca çok etkilenip korktum. Eşim üzülmemem için bana haberleri izlettirmiyor. Gerçekten de korku içindeyim. İleriye dönük hiçbir plan, program yapamıyorum. Şu an vatanımda olmayı çok ama çok isterdim” dedi.

Vitaminli serum takviyesi

Süreyya Yalçın, “Evde karantina nasıl geçiyor?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “İki aydır karantinadayız. Evcimen olduğumuz için sorun yok aslında. Eşim home office’de çalışıyor. Ben ise bol bol kitap okuyorum ve köpeklerimle ilgileniyorum. Her hafta vitaminli serum alıyorum. Bünyemi güçlü tutmaya çalışıyorum.

Asla misafir kabul etmiyor, kimseyle görüşmüyoruz. Hatta başkaları ile temastan kaçınmak adına ev işlerini bile Ozan ile birlikte dönüşümlü yapıyoruz. Umarım insanlar artık hijyenin önemini anlamış, doğaya verdikleri zararın farkına varmışlardır.”