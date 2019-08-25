Süreyya Yalçın yüzüyor mu?

Haziran başında Bodrum tatiline başlayan sosyetik ikoncan Süreyya Yalçın birbirinden süslü mayolarla şezlongda ve teknede pozlar verdi. Kendisini 2 aydır denize girerken gören olmadı.

25 Ağustos 2019, Pazar 10:25 Son Güncelleme:
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Süreyya Yalçın yüzüyor mu?

Takipçilerinin bile merak ettiği konu sonunda aydınlandı.

Süreyya Yalçın ile eşi Ozan Baran günlük kirası 5 bin TL olan tekneleriyle Bodrum'un uzak koylarına açılıyor.

Süreyya Yalçın yolculuk sırasında 2 asistanına Instagram'da yayınlamak üzere pozlar veriyor. Sonra üzerini değiştirip açık denizde 30 dakika kadar yüzüyor.

Yalçın bu mesaiyi her gün tekrarlıyor.

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