Suriye Parlamento'sundan ‘Ermeni soykırımı’ kararı
Esed'e bağlı Suriye Parlamentosu, Türkiye ile krizi tırmandıracak bir adım atarak 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıyan kararı oybirliğiyle kabul etti.
13 Şubat 2020, Perşembe 15:32 Son Güncelleme:
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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın geçtiği son dakika haberine göre; Esed'e bağlı Suriye Parlamentosu 1915 Olaylarını sözde "Ermeni Soykırımı" olarak tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul etti.
13 askerimiz şehit olmuştu
Esed güçlerinin saldırıları sonucu 13 Mehmetçik İdlib kentinde şehit düşmüştü.
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında, İdlib'te Türk askerine yapılan saldırıların ardından bölgedeki gelişmeler hakkında bilgiler vererek, "Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, Soçi mutabakatı sınırlarına bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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