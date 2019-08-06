Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı

06 Ağustos 2019, Salı 21:43
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor.

Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı.

Personel taşıyan 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç’un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.

DHA

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