Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki Hatay’a akşam saatlerinde yoğun askeri sevkiyat yapıldı. Ayrıca doğu ve batı illerinden ve Kilis’teki sınır karakollarından Suriye’nin Menbiç, Tel Rıfat ve İdlip bölgelerine de mayına dayanıklı kirpi ile topçu bataryası sevk edildi.

Sevkiyat Öncüpınar Sınır Kapısı ile Çobanbey üzerinden yapıldı. Sınır hattına sevkiyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.

KİLİS (İHA)