Türkiye Suriye sınırında 'Karagöz' devriyede

Suriye sınırında 'Karagöz' devriyede

Türkiye

Suriye sınırında 'Karagöz' devriyede

ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Suriye sınırında göreve başladı.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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İdlib kentinin sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sıfır noktasında görev icra eden Karagöz'ün, sistemin üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla 8 kilometrekarelik bir bölgeyi tarayabildiği, operatörün tercihine göre 360 derece dönebildiği bildirildi. Karagöz'ün 17 metre uzunluğunda olduğu ve 500 metre yükseklikten sınır güvenliği için gözetleme yapabildiği öğrenildi.

Reyhanlı semalarında görülen Karagöz'ün sınır hattında gözlem yaptığı kaydedildi.

AA


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