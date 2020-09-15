Suriye'de ABD ordusuna ait helikopter düştü
Suriye devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Haseke yakınlarında ABD ordusuna ait bir helikopter düştü. Olay mahalli, ABD zırhlı araçları tarafından kordon altına alındı.
15 Eylül 2020, Salı 13:08 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre Suriye'nin kuzeyine ABD ordusuna ait bir helikopter düşürüldü.Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, ABD Ordusu'na ait askeri helikopter Suriye'deki Haseke yakınlarına düştü.
Yerel kaynaklar ise, olay mahallinin ABD zırhlı araçları tarafından kordon altına alındığı belirtti. Kazaya neyin sebep olduğu ise henüz belli değil.
Ayrıntılar gelmeye devam edecek.
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