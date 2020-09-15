Edinilen bilgiye göre Suriye'nin kuzeyine ABD ordusuna ait bir helikopter düşürüldü.Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, ABD Ordusu'na ait askeri helikopter Suriye'deki Haseke yakınlarına düştü.

Yerel kaynaklar ise, olay mahallinin ABD zırhlı araçları tarafından kordon altına alındığı belirtti. Kazaya neyin sebep olduğu ise henüz belli değil.

Ayrıntılar gelmeye devam edecek.