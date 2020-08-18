Dünya Suriye’de patlama: Rus tümgeneral hayatını kaybetti

Suriye’de patlama: Rus tümgeneral hayatını kaybetti

Dünya

Suriye’de patlama: Rus tümgeneral hayatını kaybetti

Suriye'de Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı.

18 Ağustos 2020, Salı 19:01 Son Güncelleme:
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Suriye'de el yapımı patlayıcının patlaması nedeniyle Rus ordusuna bağlı tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman öldü, 2 askeri uzman yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilinden dönen Rus konvoyunun geçtiği yolun kenarında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle 3 askeri uzmanın yaralandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Tümgeneral rütbesinde 1 askeri uzman, aldığı ağır yaralar nedeniyle hayatını kaybetti." denildi. 

AA


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