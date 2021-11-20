Türkiye Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman Şanlıurfa'da gözaltına alınmıştı, serbest bırakıldı

Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman Şanlıurfa'da gözaltına alınmıştı, serbest bırakıldı

Türkiye

Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman Şanlıurfa'da gözaltına alınmıştı, serbest bırakıldı

Şanlıurfa'da terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman serbest bırakıldı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 14:17 Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman (64), serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım'da 'terör örgütü PKK/YPG üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman'ı operasyonla yakaladı. Süleyman, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Süleyman, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ömer Süleyman, serbest kalmasının ardından yakınları ve ailesi tarafından Türk bayrağıyla karşılandı. Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Süleyman, "Ben ülkemdeki iç savaşın ardından Türkiye’ye geldim. Avrupa’da Almanya, Fransa ve Amerika’da bana oturma izni verdiler. Ben kabul etmedim. Benim akrabalarımın olduğu Türkiye’de Şanlıurfa’da yaşamayı seçtim. Bize kapılarını açan Türkiye’ye asla ihanet etmedim. Ben bir sanatçıyım benim siyasetle ve örgütlerle bir bağlantım yoktur. Jandarma beni telefonla arayarak, bir ifademin olduğunu söyledi. Ben de gittim ifademi verdi. Suçsuz olduğumun anlaşılması üzerine serbest bırakıldım. Gözaltı sırasında görevliler bana çok nazik davrandılar" dedi.


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